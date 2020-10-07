Камера Fujifilm X-S10 получит 26-Мп матрицу

Сетевые источники поделились подробностями о недорогой беззеркальной APS-C камере Fujifilm X-S10, которую могут представить уже 15 октября. Итак, устройству прочат систему матричной стабилизации изображения (IBIS), 26-Мп матрицу X-Trans, как в Fujifilm X-T30 и X-E3, электронный видоискатель, удобный хват, как в зеркальных камерах, возможность записывать видео в RAW в полностью автоматических профилях, аккумулятор NP-W126S и поворотный экран, как в камере Fujifilm X-T4. При столь продвинутых характеристиках цена Fujifilm X-S10 не должно превысить 1000 долларов. Также японский производитель должен в скором времени представить камеру Fujifilm X-E4 (или X-E5).