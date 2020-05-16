Камера OnePlus 8 Pro, способна видеть сквозь одежду и пластик

Похоже, что смартфон OnePlus 8 Pro может видеть сквозь определенные поверхности благодаря специальному 5-мегапиксельному сенсору, в котором отсутствуют обычные цветовые и ИК-фильтры для создания художественных изображений. И кажется, что это можно сделать также и с определенными типами ткани одежды.

Google провела небольшое исследование в котором выяснилось, что четвертая камера на задней панели OnePlus 8 Pro может видеть сквозь некоторые поверхности, если соблюдены определенные условия. У стандартных камер, есть цветовые фильтры, потому что датчики, естественно, будут определять только количество света, попадающего на них, а не цвета, а также ИК-фильтр, чтобы блокировать свет, который находится за пределами видимого спектра. OnePlus, с другой стороны, решил удалить их обоих, чтобы сделать камеру чувствительной к инфракрасному излучению.

А поскольку материалы поглощают свет в зависимости от длины волны, некоторые объекты могут выглядеть прозрачными, если на них навести камеру OnePlus 8 Pro, даже если они не прозрачны для невооруженного глаза.