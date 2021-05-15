Камера Panasonic GH5 Mark II будет стоить $1700

Профильные издания Nokishita и Photorumors поделились подробностями о беззеркальной камере формата Micro Four Thirds Panasonic LUMIX GH5 II. Итак, новинка получит прежний датчик изображения Live MOS (17.3:13.0 мм) разрешением 20 Мп и покрытием Anti-Reflection, возможность записывать видео в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду, систему удаления пыли с сенсора, матричную стабилизацию изображения, электронный OLED-видоискатель разрешением 3,68 миллиона точек, сенсорный TFT-экран с разрешением 1,84 миллиона точек, аккумуляторную батарею DMW-BLK22 ёмкостью 2200 мАч, порт SuperSpeed USB 3.1 Gen1 Type-C, два слота для карт памяти, корпус с габаритами 138,5:98,1:87,4 мм и массой 647 граммов. Ориентировочная цена камеры (Body) составляет 1700 долларов.