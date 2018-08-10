Камера Sony Xperia XZ2 Premium получила режим боке

2018-08-10, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Sony Xperia XZ2 Premium; [131]
Компания Sony начала распространение обновления прошивки для смартфона Xperia XZ2 Premium, которое существенно расширяет возможности камеры. Обновление 51.1.A.12.27 добавляет портретный режим боке (размытие заднего фона) и черно-белый режим. Что интересно, монохромный режим работает не только с фото, но и с видео.

Sony Xperia XZ2 Premium оснащается 5,8-дюймовым дисплеем Triluminos HDR с разрешением 4К (2160:3840 пикселей), процессором Snapdragon 845, двойной основной камерой на 16 Мп и 12 Мп, которая способна записывать видео 4K HDR, 13 Мп фронтальной камерой, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, корпусом, защищённым по стандартам IP65/68, аккумулятором на 3540 мАч и операционной системой Android 8.

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