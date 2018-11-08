Камера Xiaomi Mi Mix 3 получила режим Super Night Scene

Компания Xiaomi выпустила новую версию прошивки MIUI 10 (8.11.7) для флагманского смартфона-слайдера Xiaomi Mi Mix 3. Предыдущая прошивка, вышедшая всего пару дней назад, имела проблемы с поддержкой некоторых приложений и функций, а потому новое обновление не заставило себя долго ждать. Помимо исправления ошибок, оно привносит режим Super Night Scene Mode, который, как видно из названия, улучшает качество снимков, сделанных в темное время суток. При этом Xiaomi собирается программным образом подтянуть качеств камер Xiaomi Mi 8 и Xiaomi Mi Mix 2S до уровня Xiaomi Mi Mix 3.

Xiaomi Mi Mix 3 оснащается 6,39-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, занимающим 93,45% лицевой панели, топовым чипсетом Snapdragon 845, 6, 8 или 10 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой на 12 Мп, которая была оценена экспертами из DxOMark на 103 балла (уровень Samsung Galaxy Note 9 и Huawei P20), сдвоенной фронтальной камерой на 24 Мп (Sony IMX 576) и 2 Мп, расположенной в выдвигающемся модуле, аккумулятором на 3850 мАч с 10-ваттной беспроводной зарядкой, а также поддержкой сетей 5G.