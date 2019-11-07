Камера смартфона Vivo S5 похожа на алмаз

Китайский сертификатор раскрыл дизайн смартфона Vivo S5, официальная презентация которого еще не состоялась. На фотографиях особенно выделяется камера, которая похожа на алмаз. Это квадрат, развернутый под углом 45 градусов.

Согласно предыдущим слухам аппарат получит основную камеру с четырьмя модулями разрешением 48, 8, 5 и 2 Мп, селфи-камеру на 32 Мп врезанную в дисплей, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 712, 8 Гб оперативной памяти, 6,44- дюймовый дисплей Full HD+ с подэкранном сканером отпечатков пальцев, аккумулятор на 4100 мАч и поддержку быстрой зарядки на 22,5 Вт.

Официальный дебют смартфона ожидается в ближайшее время.