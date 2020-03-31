Камера смартфона Vivo V17 получила ночной режим и стабилизацию видео

Смартфон Vivo V17 получил обновление прошивки, которое улучшает работу его основной камеры. Аппарат получил ночной режим фото и улучшенную стабилизацию для записи видео. Напомним, что смартфон оснащается основной камерой с четырьмя модулями разрешением 48, 8, 5 и 2 Мп, селфи-камерой на 32 Мп врезанную в дисплей, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 665, 8 Гб оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, 6,44- дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ с подэкранном сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 4500 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 22,5 Вт.