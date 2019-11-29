Камеры GoPro Hero 8 и GoPro Max вышли в России

2019-11-29, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - GoPro Hero 8 ; [64]
Компания GoPro поделилась подробностями российского релиза экшн-камер GoPro Hero 8 и GoPro Max, которые был представлены еще в октябре. GoPro Hero 8 оценена в 34 990 рублей, а GoPro Max – 42 990 рублей. Первая модель может похвастаться обновленным дизайном, возможностью снимать 4K-видео при 60 кадр/с и 1080p при 240 кадр/с, системой стабилизации изображения HyperSmooth 2.0, функцией ускорения видео TimeWarp 2.0 и функцией LiveBurst.

Что до паноромной GoPro Max, то она оснащается цветным сенсорным дисплеем с предпросмотром в реальном времени, шестью встроенными микрофонами и возможностью записывать сферическое изображение в разрешении 5,6К при 30 кадр/с.


Комментарии и отзывы GoPro Hero 8
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