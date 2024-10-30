Камеры Huawei Mate 70 показали на первых снимках

Кроме того, компания Huawei, вероятно, выпустит серию Mate 70 с обновлённым мобильным процессором из серии Kirin, разработанным SMIC по технологии 7 нм. Ожидается, что он будет иметь ту же архитектуру с кластером ядер 1+3+4, но с более мощными ядрами, разработанными внутренним подразделением китайского гиганта. Соответственно, можно предположить, что прироста производительности между поколениями смартфонов будет не так уж много, потому что ядра хоть и стали чуть мощнее, но архитектура, кластер ядер и прочие параметры вроде технологического процесса остались прежними. Впрочем, смартфоны бренда явно покупают не ради больших чисел в синтетических тестах, так что назвать это большой проблемой для потенциального покупателя будет сложно. И, конечно, многое зависит от цены.