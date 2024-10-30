Камеры Huawei Mate 70 показали на первых снимках

Huawei, по информации сразу нескольких надёжных источников, активно работает над устройствами серии Mate 70, и благодаря очередной утечке информации стало ясно, как будут выглядеть новые флагманские смартфоны сзади. На фотографии, которая, по словам поставщиков секретной информации, демонстрирует тыльные панели для камер всех моделей бренда, видно, что будущие версии Huawei Mate 70 будут иметь четыре камеры, расположенные в квадратной формации на круглой или восьмиугольной платформе. В линейку войдут Mate 70, Mate 70 Pro и Mate 70 Pro+ с практически идентичным дизайном камер, в то время как Mate 70 RS, что вполне ожидаемо, будет самой продвинутой моделью в данной серии.

Кроме того, компания Huawei, вероятно, выпустит серию Mate 70 с обновлённым мобильным процессором из серии Kirin, разработанным SMIC по технологии 7 нм. Ожидается, что он будет иметь ту же архитектуру с кластером ядер 1+3+4, но с более мощными ядрами, разработанными внутренним подразделением китайского гиганта. Соответственно, можно предположить, что прироста производительности между поколениями смартфонов будет не так уж много, потому что ядра хоть и стали чуть мощнее, но архитектура, кластер ядер и прочие параметры вроде технологического процесса остались прежними. Впрочем, смартфоны бренда явно покупают не ради больших чисел в синтетических тестах, так что назвать это большой проблемой для потенциального покупателя будет сложно. И, конечно, многое зависит от цены.
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