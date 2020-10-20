Камеры всех смартфонов Huawei Mate 40 показали на рендере

Один из заслуживающих доверия инсайдеров опубликовал схематичный рендер, на котором изображены основные камеры всех смартфонов линейки Huawei Mate 40. Итак, младшая модель Huawei Mate 40 получит тройную камеру, Mate 40 Pro – квадрокамеру, а Mate 40 Pro+ и Mate 40 RS Porsche Design – пентакамеры. При этом все смартфоны будут оснащены главным и сверхширокоугольным модулями с одинаковыми разрешениями 50 Мп и 20 Мп.

Ранее стало известно, что Mate 40 Pro получит изогнутый по бокам OLED-дисплей с разрешение 2772:1344 пикселя, топовую фирменную платформу Kirin 9000, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, а также предустановленную операционную систему Android 10 с фирменной надстройкой EMUI 11.0.0. Официальный анонс смартфонов состоится уже 22 октября.
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