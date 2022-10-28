Камерофон Huawei Mate 50 Pro вышел в Европе

Компания Huawei дала старт европейским продажам флагманского смартфона Mate 50 Pro, который уже давно стал хитом в Китае. Пользователям доступна одна версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти за 1200 евро. В качестве бесплатного бонуса покупатели получат беспроводные наушники Huawei FreeBuds Pro 2.

Напомним, что смартфон оснащается поддержкой спутниковой связи, улучшенной защитой от воды IP68, защитным стеклом Kunlun, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 без модема 5G, предустановленной ОС HarmonyOS 3, 6,74-дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением 2616:1212 пикселей и частотой обновления 120 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация и лазерный помощник автофокуса), 13 Мп (сверхиширик) и 64 Мп (перископная камера с 3,5-кратным оптическим зумом), батареей на 4700 мАч, поддержкой проводной 66-Вт, беспроводной 50-Вт и обратной беспроводной зарядки мощностью 7,5 Вт.