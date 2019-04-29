Камерофон Huawei P30 Pro получил режим двойной видеозаписи

Как и было обещано, компания Huawei добавила в смартфон Huawei P30 Pro режим одновременной съёмки видео через главную камеру и через телеобъектив. Видеоряд при этом разделяется пополам. Нововведение стало доступно в обновлении прошивки пользовательского интерфейса EMUI 9.1.0.153. Пока обновление распространяется в Китае, но в скором времени доберется и до других стран. Также обновление привносит режим «Очаровательный портрет» для портретных фото со специальными эффектами размытия, автоматическую генерация видео-нарезок и новые шаблоны эффектов, а также содержит апрельские исправления безопасности от Google.