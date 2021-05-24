Камерофон Huawei P50 Pro показали на новом рендере

Сетевые источники поделились очередным рендером смартфона Huawei P50 Pro, выход которого ожидается уже в следующем месяце. Как и в предыдущих утечках, новое изображение демонстрирует «двухэтажную» основную камеру с несколькими модулями.

Предполагается, что в состав камеры войдет почти дюймовый датчик изображения Sony IMX800, сенсор OmniVision OV64A со сверхширокоугольной оптикой, телефотомодуль с 5-кратным оптическим зумом и камера 3D ToF. Помимо Huawei P50 Pro, в серию войдут Huawei P50 или Huawei P50 Pro+, которые получат фирменные платформы Kirin 9000E, Kirin 9000L и Kirin 9000 соответственно.