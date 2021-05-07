Камерофон Huawei P50 Pro+ показали на рендере

Сетевые источники поделились качественным рендером топового камерофона Huawei P50 Pro+, который еще не был представлен официально. Судя по изображению, аппарат получит разделенный на две части блок основной камеры с датчиком Sony IMX707Y оптического формата 1/1,18 дюйма, сенсор OmniVision OV64A со сверхширокоугольной оптикой, телефотомодуль с 5-кратным оптическим зумом, перископный модуль с 10-кратным зумом и камеру 3D ToF.

Смартфону также прочат фирменную операционную систему HarmonyOS 2.0, 6,7-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 300 Гц, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, защиту от воды и пыли согласно степени IP68, батарею на 4800 мАч и платформу Kirin 9000.