Камерофон Huawei P50 появится в продаже в сентябре

Представленный месяц назад топовый камерофон Huawei P50 Pro уже появился в продаже, а вот дата появления на прилавках младшей модели по-прежнему была неизвестна. Сегодня ситуацию немного прояснил китайский источник. По его словам, Huawei P50 станет доступен для покупки в сентябре. Когда это произойдет – в первой половине месяца или во второй, не уточняется.

Напомним, что смартфон оснащается 6,5-дюймовым OLED-экраном с кадровой частотой 90 Гц и разрешением 2700:1224 пикселей, аккумулятором ёмкостью 4100 мАч, поддержкой проводной зарядки на 66 Вт, стереодинамиками, защитой согласно требования степени IP68, фронтальной камерой разрешением 13 Мп, тройной тыльной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), сверхширокоугольным на 13 Мп и модулем телефото на 12 Мп с 5-кратным оптическим зумом, а также корпусом толщиной 7,92 мм и массой 181 г.
Комментарии и отзывы Huawei P50
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