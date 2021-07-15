Камерофон Huawei P50 получит SoC Snapdragon 888

Сетевые источники поделились новыми подробностями о смартфонах Huawei P50 и Huawei P50 Pro, презентация которых ожидается в конце этого месяца. Утверждается, что стандартная модель изначально выйдет с топовой платформой Snapdragon 888, но без модема 5G. Старшая модель изначально будет выпускаться с фирменным Kirin 9000, но к декабрю аппарат переведут на Snapdragon 888 с модемом для сотовых сетей пятого поколения. Смена платформы будет связана с ограниченным запасом фирменных однокристальных систем. На каком процессоре будет основан Huawei P50 Pro+, пока не сообщается.