Камерофон Huawei P50 получит огромную камеру

Недавно в сети появилась информация о том, что камерофон Huawei P50 первым на рынке получит новенький 1-дюймовый датчик изображения от Sony. Сегодня авторитетный инсайдер @onleaks показал, как будет выглядеть потенциальный Huawei P50 с новой камерой. Как и предполагалось, блок тыльной камеры выглядит огромным. Предыдущие слухи прочили смартфону стереодинамики, подэкранный дактилоскопический сенсор, инфракрасный порт, 6,3-дюймовый OLED-дисплей с высокой кадровой частотой и фирменную 5-нм платформу HiSilicon Kirin 9000. Помимо стандартной модели, в семейство должны войти более продвинутые P50 Pro и P50 Pro+. Официальный анонс смартфонов ожидается в конце апреля.

Комментарии и отзывы Huawei P50
Обзоры:
Обзор realme 7 8/128GB. Симпатичный среднебюджетник с дисплеем на 90 ГцОбзор realme 7 8/128GB. Симпатичный среднебюджетник с дисплеем на 90 Гц
Обзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC. Плюсы и минусыОбзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC. Плюсы и минусы
Лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Xiaomi Poco M3 4/64GB Лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Xiaomi Poco M3 4/64GB
Новости:
Samsung Galaxy M51 - первое устройство получившее обновление One UI Core 3.1

Компания Samsung выпустила обновление One UI 3.1 на базе Android 11 для бюджетного смартфона Galaxy М51. ...
Nubia RedMagic 6 официально представлен в Китае

Nubia наконец-то представила свою новую серию смартфонов RedMagic 6 в Китае. Линейка устройства состоит и...
realme 8 получит камеру на 108 Мп

В последнее время производителям смартфонов достаточно тяжело привлекать к себе внимание аудитории, так к...
Обзор BBK BTA8001. Портативная колонка с караокеОбзор BBK BTA8001. Портативная колонка с караоке
Обзор DEEPCOOL CF120 Plus. Корпусные вентиляторы с подсветкойОбзор DEEPCOOL CF120 Plus. Корпусные вентиляторы с подсветкой
Обзор Dunobil Lux Duo. Двухканальный видеорегистраторОбзор Dunobil Lux Duo. Двухканальный видеорегистратор
Обзор Corsair CX550F RGB 550W (CP-9020216). Модульный блок питания 80 Plus BronzeОбзор Corsair CX550F RGB 550W (CP-9020216). Модульный блок питания 80 Plus Bronze
Обзор LOGITECH G513 CARBON GX Red Linear (920-009339). Механическая клавиатураОбзор LOGITECH G513 CARBON GX Red Linear (920-009339). Механическая клавиатура
EVGA выпустила блок питания SuperNova 13...
EVGA выпустила блок питания SuperNova 13EVGA объявила о выпуске блока питания для майнинга. Блок питания SuperNova 1300 M1 имеет полностью модуль...
Генеральный директор Xiaomi намекнул на ...
Генеральный директор Xiaomi намекнул на Генеральный директор компании Xiaomi Лей Цзюнь, подтвердил, что компания готовится к запуску долгожданног...
Камерофон Vivo X60 Pro показали на видео...
Камерофон Vivo X60 Pro показали на видеоВ сети появилось первое видео с распаковкой смартфона Vivo X60 Pro, который будет представлен уже 29 дека...
Valve и Netflix выпустят мультсериал Dot...
Valve и Netflix выпустят мультсериал DotValve и Netflix объявили о создании мультсериала Dota: Dragon's Blood на основе популярной MOBA Dota 2. О...
Обзор Amazfit GTS 2e. Среднебюджетные ча...
Обзор Amazfit GTS 2e. Среднебюджетные чаВ конце прошлого года в мире были представлены Amazfit GTS 2e, которые получили яркий AMOLED-экран, полно...
Xiaomi Mi 11 показали на детальных фото...
Xiaomi Mi 11 показали на детальных фотоВ сети появились детальные фотографии флагманского смартфона Xiaomi Mi 11, который был представлен около ...
Galax представила три видеокарты серии R...
Galax представила три видеокарты серии RGalax анонсировала три видеокарты серии RTX 3090 Hall of Fame: Galax RTX 3090 HOF, RTX 3090 HOF Premium и...
Gigabyte Radeon RX 6800 Aorus Master оце...
Gigabyte Radeon RX 6800 Aorus Master оцеКак известно, рекомендованная цена графических адаптеров Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT равна 580 и 6...
Redmi Note 6 Pro получил MIUI 12...
Redmi Note 6 Pro получил MIUI 12Redmi Note 6 Pro, вероятно, наименее популярный смартфон Redmi Note за все время — аппарат продавался лиш...
Обзор Sven E-155MV. Недорогие наушники в...
Обзор Sven E-155MV. Недорогие наушники вСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании SVEN, которая не перестает...
Ридер PocketBook 740 Color оценен в 22 т...
Ридер PocketBook 740 Color оценен в 22 тВ России представили электронную книгу PocketBook 740 Color, которая будет стоить 22 тысячи рублей. Новин...
Samsung Galaxy A12 получил сертификат BI...
Samsung Galaxy A12 получил сертификат BIВ новый список BIS вошел недавно анонсированный Galaxy A12, это означает, что смартфон скоро поступит в п...
Обзор Cubot C3. Умные часы с круглым дисплеемОбзор Cubot C3. Умные часы с круглым дисплеем
Обзор Logitech MX Anywhere 3. Лучшая офисная мышка для ноутбука или моноблокаОбзор Logitech MX Anywhere 3. Лучшая офисная мышка для ноутбука или моноблока
Обзор Lenovo QT83. Недорогие беспроводные наушники в стиле AirPodsОбзор Lenovo QT83. Недорогие беспроводные наушники в стиле AirPods
Обзор Elgato Game Capture 4K60 S+. Лучшая внешняя карта захвата для консолейОбзор Elgato Game Capture 4K60 S+. Лучшая внешняя карта захвата для консолей
Обзор JBL Tune 125 TWS. Беспроводные затычки с автономностью на 32 часаОбзор JBL Tune 125 TWS. Беспроводные затычки с автономностью на 32 часа
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor