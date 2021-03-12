Камерофон Huawei P50 получит огромную камеру

Недавно в сети появилась информация о том, что камерофон Huawei P50 первым на рынке получит новенький 1-дюймовый датчик изображения от Sony. Сегодня авторитетный инсайдер @onleaks показал, как будет выглядеть потенциальный Huawei P50 с новой камерой. Как и предполагалось, блок тыльной камеры выглядит огромным. Предыдущие слухи прочили смартфону стереодинамики, подэкранный дактилоскопический сенсор, инфракрасный порт, 6,3-дюймовый OLED-дисплей с высокой кадровой частотой и фирменную 5-нм платформу HiSilicon Kirin 9000. Помимо стандартной модели, в семейство должны войти более продвинутые P50 Pro и P50 Pro+. Официальный анонс смартфонов ожидается в конце апреля.