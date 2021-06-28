Камерофон Huawei P50 получит разные платформы

В сети появились новые подробности о флагманском смартфоне Huawei P50, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат будет построен на двух однокристальных системах. Первая – это Qualcomm Snapdragon 888 без модема 5G, которая проходит под условным наименованием Snapdragon 888 4G. Второй вариант основан на фирменной платформе Kirin 9000L. Последний представляет собой облегченную версию Kirin 9000 с частотой 2,86 ГГц вместо 3,13 ГГц и графикой Mali-G78 с 18 ядрами против 24.

Также сообщается о топовом смартфоне Mate 50, который будет основан на топовом 5-нанометровом процессоре Kirin 9010. При этом, выход данной модели ожидается ближе к середине следующего года.