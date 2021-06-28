Камерофон Huawei P50 получит разные платформы

В сети появились новые подробности о флагманском смартфоне Huawei P50, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат будет построен на двух однокристальных системах. Первая – это Qualcomm Snapdragon 888 без модема 5G, которая проходит под условным наименованием Snapdragon 888 4G. Второй вариант основан на фирменной платформе Kirin 9000L. Последний представляет собой облегченную версию Kirin 9000 с частотой 2,86 ГГц вместо 3,13 ГГц и графикой Mali-G78 с 18 ядрами против 24.

Также сообщается о топовом смартфоне Mate 50, который будет основан на топовом 5-нанометровом процессоре Kirin 9010. При этом, выход данной модели ожидается ближе к середине следующего года.
Комментарии и отзывы Huawei P50
Обзор 1MORE ComfoBuds ESS3001T. Беспрово...
С наушниками 1More мы знакомились ранее на примере внутриканальных 1MO...
HONOR 50 выйдет на новейших процессорах ...
Серия смартфонов HONOR 50 уже давно в сети, а в преддверии запуска линейки её функции и особенности начал...
Обзор EZVIZ C3W Color Night Pro (CS-C3W-...
Организация видеонаблюдения дома, офисе, на даче или гараже в условиях 2021 года не требует помощи специа...
Xiaomi представила сушилку на 10 кг...
Компания XIaomi, как известно, выпускает свои интересные гаджеты буквально во всех сегментах рынка бытово...
Xiaomi Mi 11 Ultra не прошел тест на про...
В сети появилась любопытная фотография топового смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra, который был признан лучшим ...
Aerocool представила блоки питания серии...
Aerocool представила новую серию блоков питания под названием Dorado. В серию вошли модели мощностью 500 ...
HarmonyOS 2 выпустили на 18 устройствах...
Ранее в этом месяце Huawei официально представила HarmonyOS 2 для своих смартфонов и планшетов. С тех пор...
Обзор HONOR Band 6. Гибрид браслета и ча...
Не так давно прошел старт нового поколения носимых браслетов HONOR. В шестом поколении устройство получил...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor