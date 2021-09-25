Камерофон Huawei P50 выходит в Китае

Компания Huawei наконец-то определилась с датой начала продаж смартфона P50, старший брат которого P50 Pro вышел еще месяц назад. Итак, новинка станет доступна для покупки в Китае 29 сентября по цене в 695 долларов за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти и 770 долларов за вариант с 8/256 ГБ памяти. Когда аппарат выйдет в Европе, пока не сообщается.

Напомним, что смартфон оснащается 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и разрешением 2700:1224 пикселей, батареей ёмкостью 4100 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 66 Вт, стереодинамиками, защитой согласно требования степени IP68, селфи-камерой разрешением 13 Мп, тройной основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), сверхширокоугольным на 13 Мп и модулем телефото на 12 Мп с 5-кратным оптическим зумом, а также корпусом толщиной 7,92 мм и массой 181 г.