Камерофон OPPO Find X8 получит небольшой экран

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне OPPO Find X8, релиз которого ожидается в октябре этого года. Итак, устройству приписывается наличие 6,5-дюймового плоского дисплея от неназванного китайского производителя с разрешением 1.5K, кадровой частотой 120 Гц и подэкранным оптическим сканером отпечатков пальцев, а также топовой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9400.

Главной особенностью флагмана станет огромная камера Hasselblad с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX9xx), 50 Мп (ультраширик) и 50 Мп (перископ с 3-кратным оптическим приближением). Вместе с базовой моделью будет представлена старшая Find X8 Pro, а вот Find X8 Ultra выйдет только в начале следующего года.