Камерофон OPPO K11 готов к выходу

Компания OPPO объявила, что официальная презентация среднебюджетного смартфона OPPO K11 состоится уже 25 июля в Китае. По предварительным данным, аппарат оснастят металлическим корпусом толщиной 8,23 мм, 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2412:1080 пикселей и частотой обновления изображения 120 Гц, 6-нанометровой 8-ядерной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 782G с тактовой частотой до 2,7 ГГц и графическим адаптером Adreno 642L, тройной основной камерой с главным модулем на базе 50-Мп датчика изображения Sony IMX890 с оптической стабилизацией изображения, аккумулятором ёмкостью 4870 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт.