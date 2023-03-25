Камерофон Oppo Find X6 Pro сразу стал бестселлером

Компания Oppo похвасталась успехами флагманских смартфонов Find X6 и Find X6 Pro, которые буквально вчера появились в китайской продаже. Утверждается, что новинки стали самыми популярными Android-смартфонами на крупнейших площадках Jingdong и Tmall. Напомним, что за Oppo Find X6 Pro просят 870 долларов за базовый вариант с 12/256 ГБ памяти, а за Oppo Find X6 – 655 долларов.

Oppo Find X6 Pro характеризуется 6,82-дюймовым OLED-экраном с яркостью до 2500 кд/кв.м в режиме HDR, разрешением 3168:1440 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, тройной основной камерой Hasselblad с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX989 оптического формата 1 дюйм), 50 Мп (сверхширик на Sony IMX890) и 50 Мп (тот же сенсор IMX890 и 3-кратный оптический зум), фронтальной камерой на 32 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, флагманской SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и ОС Android 13 с гарантированными обновлениями вплоть до Android 17.
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 будут производить на заводах TSM…
Официально процессор Snapdragon 8 Gen 3 ещё никто не анонсировал, так что мы не знаем о его характеристик…
Смартфон OnePlus Ace 2 появился в продаже …
Компания OnePlus дала старт розничным продажам недавно представленного смартфона OnePlus Ace 2. За так на…
Tecno официально представила смартфон Spark Go 2023…
Сегодня на территории Индии начались продажи смартфона Tecno Spark Go 2023, который, к сожалению, пока чт…
Складные смартфоны набирают популярность…
Аналитическое агентство Trendforce, которое отвечает за прогнозы, связанные в первую очередь с рынком эле…
Honor Magic5 Lite будет стоить 390 евро …
В сети появились качественные изображения и характеристики смартфона Honor Magic5 Lite, который еще не бы…
Представлен смартфон Konka X20 …
Компания Konka пополнила ассортимент смартфонов моделью Konka X20, которая оценена в 200 и 230 долларов з…
Инсайдеры слили дизайн iPhone 15…
Всем известно, что чем ближе релиз новых смартфонов компании Apple, тем больше информации пользователи по…
Смартфон Motorola Edge 40 Pro показали на рендерах …
Авторитетный информатор Эван Бласс поделился изображениями смартфона Motorola Edge 40 Pro, который еще не…
Обзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраномОбзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраном
Обзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушкаОбзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушка
Обзор TECNO CAMON 19 Pro. Лучший выбор смартфона до 20 тысяч рублейОбзор TECNO CAMON 19 Pro. Лучший выбор смартфона до 20 тысяч рублей
Обзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопомОбзор OPPO Reno8 T. Яркий среднебюджетник с микроскопом
Обзор realme 9 6/128 ГБ. Среднебюджетник с AMOLED-экраном и камерой на 108 МпОбзор realme 9 6/128 ГБ. Среднебюджетник с AMOLED-экраном и камерой на 108 Мп
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor