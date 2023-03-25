Камерофон Oppo Find X6 Pro сразу стал бестселлером

Компания Oppo похвасталась успехами флагманских смартфонов Find X6 и Find X6 Pro, которые буквально вчера появились в китайской продаже. Утверждается, что новинки стали самыми популярными Android-смартфонами на крупнейших площадках Jingdong и Tmall. Напомним, что за Oppo Find X6 Pro просят 870 долларов за базовый вариант с 12/256 ГБ памяти, а за Oppo Find X6 – 655 долларов.

Oppo Find X6 Pro характеризуется 6,82-дюймовым OLED-экраном с яркостью до 2500 кд/кв.м в режиме HDR, разрешением 3168:1440 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, тройной основной камерой Hasselblad с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX989 оптического формата 1 дюйм), 50 Мп (сверхширик на Sony IMX890) и 50 Мп (тот же сенсор IMX890 и 3-кратный оптический зум), фронтальной камерой на 32 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, флагманской SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и ОС Android 13 с гарантированными обновлениями вплоть до Android 17.