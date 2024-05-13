Камерофон Vivo X100 Ultra оценили в 900 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью X100 Ultra, которая обойдется в 900, 1010 или 1105 долларов за версии с 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 6,78-дюймовым изогнутым экраном OLED с люминесцентным материалом Samsung E7, разрешением 3200:1440 пикселей, динамической кадровой частотой LTPO 120 Гц, пиковой яркостью 3000 нит и частотой ШИМ-затемнения 1440 Гц, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки, тройной основной камерой Zeiss с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый датчик Sony LYT-900), 200 Мп (телеобъектив на сенсоре HP9 и зумом 3,7-кратным оптическим зумом) и 50 Мп (сверхширик на LYT600), селфи-камерой на 50 Мп, отдельным процессором обработки изображений Blueprint V3+, ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, полноценной защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP69/IP68 и предустановленной прошивкой Origin OS4 на основе ОС Android 14.