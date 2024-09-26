Камерофон Vivo X200 показали на пресс-фото

Компания Vivo опубликовала первые официальные фотографии смартфона Vivo X200, официальный релиз которого ожидается в следующем месяце. Производитель дополнительно отметил, что задние панели получили текстурированную поверхность, которая переливается под углом и разным освещением. Отметим крупный шайбовидный блок основной камеры с логотипом Zeiss и четырьмя модулями: главным, сверхширокоугольным, перископическим и модулем, в который, возможно, установлен лазерный автофокус. Фото подтверждают диапазон фокусных расстояний от 15 до 70 мм, диафрагму главного модуля f/1.57 и перископического f/2.57.