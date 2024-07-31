Камерофон Vivo X200 засветился на фото

В сети появились первые фотографии флагманского смартфона Vivo X200, релиз которого ожидается в октябре-ноябре этого года. Достоверность снимков подтвердил надежный информатор Digital Chat Station. Правда, он заметил, что на снимках макет устройства, но очень точный. Отметим массивный круглый блок основной камеры, окаймленный толстым серебристым кольцом, плоский дисплей и плоскую боковую рамку.

Смартфону приписывают наличие топовой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9400, более компактный корпус, 6,4-дюймовый экран с разрешением 1.5K и перископный модуль с 3-кратным оптическим зумом в составе тыльной камеры.