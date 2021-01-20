Камерофон Vivo X60 Pro+ показали на пресс-рендере

В сети появились официальные изображения топового смартфона Vivo X60 Pro+, который будет официально представлен уже 21 января. Несколько дней назад китайский производитель начал принимать на него предварительные заказы в версиях с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти и с 12/256 ГБ памяти. Смартфон должен получить топовую платформу Qualcomm Snapdragon 888 и Snapdragon 875 в зависимости от версии, тыльную квадрокамеру с главным модулем разрешением 50 Мп и оптикой Zeiss, фирменную оболочку OriginOS и поддержку быстрой зарядки мощностью 55 Вт. Ранее была выпущена модель Vivo X60 Pro, которая доступна по цене в 690 долларов за версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.