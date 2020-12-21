Камерофон Vivo X60 Pro показали на видео

В сети появилось первое видео с распаковкой смартфона Vivo X60 Pro, который будет представлен уже 29 декабря. На видео демонстрируется дизайн устройства и новая графическая надстройка OriginOS.

Главной особенностью грядущей новинки станет его тройная тыльная камера с главным 48-Мп модулем и оптикой Zeiss с диафрагмой F/1,4, 13-Мп сверхширокоугольным, 13-Мп портретным и 8-Мп перископным модулем с 5-кратным оптическим и 60-кратным цифровым зумом, а также стабилизацией изображения второго поколения.