Камерофон Vivo X80 Pro выходит в Европе

Компания Vivo раскрыла подробности европейского релиза флагманского смартфона Vivo X80 Pro, который уже успел стать бестселлером в Китае. Итак, в Европе новинка выйдет 23 июня по цене от 1100 до 1286 евро в зависимости от страны. Речь идет о версии на платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Других версий на европейском рынке не будет.

Напомним, что смартфон оснащается 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем Samsung E5 с разрешением 3200:1440 пикселей, частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 300 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, основной камерой с оптикой от Zeiss и модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 48 Мп (сверхширик), 12 Мп (портретный модуль) и 8 Мп (перископная камера с оптической стабилизацией и 5-кратным оптическим зумом), ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, аккумулятором на 4700 мАч, поддержкой 80-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 10-Вт обратной беспроводной зарядками, отдельным процессором Vivo V1+, стереодинамиками, интерфейсом USB 3.1, защитой от воды и пыли (степень IP68) и предустановленной ОС Android 12 с прошивкой OriginOS Ocean.