Камерофон Xiaomi 12S Ultra не прошел тест на прочность

Популярный видеоблогер JerryRigEverything испытал на прочность флагманский камерофон Xiaomi 12S Ultra, который уже стал одним из главных событий года на рынке смартфонов. Новинка успешна выдержала испытания нагревом и царапинами, однако фирменный для автора тест на сгибание оказался для нее фатальным. Судя по всему, металлическая рамка является самым слабым местом в конструкции смартфона.
Напомним, что главной особенностью 12S Ultra стала созданная совместно с компанией Leica тройная основная камера с главным модулем на основе дюймового 50-Мп датчика Sony IMX989 и оптической системы стабилизации, 48-Мп сверхширокоугольным и 48-Мп перископным модулями.
div class="cent">