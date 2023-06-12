Камерофон Xiaomi 13 Ultra вышел в Европе

Компания Xiaomi выпустила в европейскую продажу флагманский смартфон Xiaomi 13 Ultra, который доступен только в одном варианте с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти по цене в 1500 евро.

Напомним, что Xiaomi 13 Ultra оснащается 6,73-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления от 1 до 120 Гц, разрешением 3200:1440 пикселей и яркостью до 2600 нит, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый датчик IMX989), 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (телефото) и 50 Мп (перископ), фронтальной камерой на 32 Мп, аккумулятором на 5000 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, защитой от воды (IP68) и предустановленной ОС Android 13 с прошивкой MIUI 14.
Смартфоны Honor Magic5 стали мировым суперхитом …
Китайское издание MyDrivers поделилось сведениями о продажах смартфонов линейки Honor Magic5. Утверждаетс…
Motorola Moto G Stylus (2023) показали на рендерах…
В сети появились первые изображения смартфона Motorola Moto G Stylus (2023), который еще не был представл…
Meizu 20 Pro вызвал ажиотаж в Китае …
Компания Meizu сообщила, что новенький флагманский смартфон Meizu 20 Pro стал дефицитным товаром в Китае.…
Смартфон HTC U23 Pro получил SoC Snapdragon 7 Gen 1…
Компания HTC представила смартфон U23 Pro, который оценен в 550 и 585 долларов за версии с 8/256 ГБ и 12/…
Смартфон Unihertz Jelly Star получил прозрачный корпус…
Известная маленькими смартфонами компания Unihertz представила очередную новинку, которая получила назван…
Коралловый Google Pixel 7a показали на рендере …
Сетевые источники опубликовали очередное изображение смартфона Google Pixel 7a, официальный релиз которог…
Объектив Leica Vario-Elmar-SL 100-400 F/5-6.3 оценен в $2195…
Компания Leica пополнила ассортимент телеобъективов моделью Leica Vario-Elmar-SL 100-400mm F/5-6.3, котор…
Itel P40 с батареей на 6000 мАч оценили в $92 …
Компания Itel пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью P40, которая обойдется в Индии примерно …
Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022
Обзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамкамиОбзор realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ. Среднебюджетник с ультратонкими рамками
Обзор vivo V25 Pro. Смартфон с 64 Мп камерой, оптической стабилизацией и NFCОбзор vivo V25 Pro. Смартфон с 64 Мп камерой, оптической стабилизацией и NFC
Обзор IIIF150 R2022. Топовый защищенный смартфон с российской гарантиейОбзор IIIF150 R2022. Топовый защищенный смартфон с российской гарантией
Обзор TECNO Pova 3. Правильная альтернатива смартфонам Redmi NoteОбзор TECNO Pova 3. Правильная альтернатива смартфонам Redmi Note
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor