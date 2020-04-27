Камерофон Xiaomi Mi 10 Youth Edition позирует в видеоролике

Сегодня компания Xiaomi поделилась очередным видеороликом, где нам демонтируют различные возможности камеры смартфона Xiaomi Mi 10 Youth Edition, который должны анонсировать через пару часов. Зум у новинки, по словам вице-президента Чанг Ченга, должен стать лучшим, среди других флагманских смартфонов. Согласно базе данных китайского регулятора TENAA, аппарат получит восьмиядерный процессор Snapdragon 765G, 6,57-дюймовый AMOLED- дисплей с разрешением 2400:1800 пикселей, квадрокамеру с главным модулем разрешением 48 Мп, а также с 40-кратным зумом, фронтальную камеру на 16 Мп, модуль NFC и ИК-излучатель, батарею емкостью 4060 мАч и предустановленную ОС Android 10 с фирменным интерфейсом MIUI 12.