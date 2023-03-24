Камерофоны Oppo Find X6 появились в продаже

Компания Oppo дала старт китайским продажам недавно представленных камерофонов Find X6 и Oppo Find X6 Pro. Первый оценен в 655 и 730 долларов за варианты с 12/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. За старшую модель просят 870, 945 и 1020 долларов в версиях с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ и 16/512 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно.

Напомним, что Oppo Find X6 оснащается топовой платформой MediaTek Dimensity 9200, 6,74-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2772:1240 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 1450 кд/кв.м, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony IMX890), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (3-кратный оптический зум), селфи-камерой разрешением 32 Мп (сенсор Sony IMX709), АКБ ёмкостью 4800 мАч, поддержкой проводной 80-Вт зарядки и Android 13 «из коробки» с обновлениями вплоть до Android 17.
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