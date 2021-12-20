Камеру Google Pixel 5a оценили выше iPhone 13 Pro

Популярный видеоблогер MKBHD провёл в Instagram крупное «слепое» тестирование камер 16 смартфонов, которые были выпущены в 2021 году. Довольно неожиданно победителем стал относительно недорогой Google Pixel 5a, хотя в конкурсе участвовали такие флагманы, как Samsung Galaxy S21 Ultra, iPhone 13 Pro и Pixel 6 Pro.

По словам блогера, участники предпочитали более яркие фото, не сильно обращая внимание на детализацию снимков, которая зачастую уравнивается из-за сжатия соцсетей. Напомним, что Google Pixel 5a оснащается сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 12 Мп и 16 Мп (сверхширокоугольный).