Камеру Huawei Mate 40 Pro показали на фото

Профильный ресурс Slashleaks поделился фотографией блока тыльной камеры флагманского смартфона Huawei Mate 40 Pro, который еще не был представлен официально. Отметим круглый блок и пять отверстий для модулей камеры и вспышки. Предполагается, что нас ждет камера с датчиками изображения разрешением 50 Мп и 80 Мп, перископным модулем с 55-кратным зумом и времяпролетной ToF-камерой. Предыдущие слухи прочили устройству 5-нанометровую топовую платформу Kirin и поддержку мобильных сетей пятого поколения. Официальная презентация смартфонов серии Huawei Mate 40 ожидается в октябре этого года.

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