Камеру Nothing Phone (1) сравнили с iPhone 13 Pro

Известный информатор Бенджамин Гескин опубликовал сравнительные фотографии, сделанные на основную камеру смартфонов Nothing Phone (1) и iPhone 13 Pro. Первая пара фотографий сделана на главный модуль, а вторая – на сверхширокоугольный. Отметим, что камера Nothing Phone (1) лучше справилась в режиме HDR (окна не пересвечены), однако iPhone 13 Pro имеет лучшую детализацию.

Напомним, что оцененный в 475 долларов Nothing Phone (1) получил сдвоенную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик изображения Sony IMX766 и оптическая стабилизация) и 16 Мп (сенсор Samsung JN1 и сверхширокоугольная оптика).