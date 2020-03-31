Камеру Redmi K30 Pro сравнили с Samsung Galaxy S20 Ultra и iPhone 11 Pro

2020-03-31, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Redmi K30 Pro; [108]
В сети появилось видео сравнения фотовозможностей доступного флагмана Redmi K30 Pro с настоящими флагманами Samsung Galaxy S20 Ultra, iPhone 11 Pro и Xiaomi Mi 10 Pro. При такой огромной разнице в цене можно было бы предположить, что камера Redmi K30 Pro будет очень сильно уступать возможностям камер вышеуказанных камерофонов. Однако все не так просто. Впрочем, смотрите сами.

Напомним, что смартфон оснастили топовым восьмиядерным процессором, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной, 128 ГБ и 256 ГБ флеш-памяти, 6,67-AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+ и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, подэкранным дактилоскопом, фронтальной камерой на 20 Мп, основной квадрокамерой с модулями на 64 Мп (датчик Sony IMX686), 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп, модулями NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, поддержкой сетей 5G, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, поддержкой зарядки мощностью 33 Вт и 3,5-мм разъемом для наушников.

Комментарии и отзывы Redmi K30 Pro
Лучшая игровая гарнитура 2020 года. SteelSeries Arctis 1Лучшая игровая гарнитура 2020 года. SteelSeries Arctis 1
Обзор Toshiba P300 4Tb (HDWD240UZSVA). Жесткий диск для настольного ПКОбзор Toshiba P300 4Tb (HDWD240UZSVA). Жесткий диск для настольного ПК
Обзор AOC GAMING 27G2U. Игровой IPS-монитор с FreeSyncОбзор AOC GAMING 27G2U. Игровой IPS-монитор с FreeSync
Лучшая доступная читалка. PocketBook 616Лучшая доступная читалка. PocketBook 616
Обзор Jabra Elite 75t. Беспроводные TWS-наушники с 4 микрофонамиОбзор Jabra Elite 75t. Беспроводные TWS-наушники с 4 микрофонами
Redmi K30 5G с 144 Гц...
Redmi K30 5G с 144 ГцКакое-то время назад на просторах интернета обсуждали новость о том, что смартфон Redmi K30 5G может полу...
Фирменная новинка от Honor 20S...
Фирменная новинка от Honor 20SКомпания Honor выпустила флагманский смартфон среднего варианта под названием Honor 20S. В характеристик...
Разработчики FreeNAS и TureNAS собираютс...
Разработчики FreeNAS и TureNAS собираютсFreeNAS - это бесплатная операционная система с открытым исходным кодом, предназначенная для сетевых устр...
Мини-Пк компании Gigabyte...
Мини-Пк компании GigabyteСерия мини-компьютеров Brix выполнены в компактном форм-факторе, ёмкость которого составляет 0,6 литра. ...
Gigabyte представила модули памяти Desig...
Gigabyte представила модули памяти DesigНовые модули памяти серии Designare состоят из чипов Dual Rank. XMP профиль позволяет автоматически разог...
Lenovo анонсировала планшет Chromebook ...
Lenovo анонсировала планшет Chromebook Компания Lenovo представила планшет Chromebook 10e под управлением операционной системы Chromes OS с 10,1...
Motorola razr попал на новые фото...
Motorola razr попал на новые фотоКакое-то время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Motorola планирует в...
Мини-ПК ASUS Mini PC PN62 получил процес...
Мини-ПК ASUS Mini PC PN62 получил процесКомпания ASUS пополнила ассортимент компактных ПК моделью Mini PC PN62, размеры которого составляют 115:1...
Бюджетный смартфон Redmi 9 показали на п...
Бюджетный смартфон Redmi 9 показали на пВчера в сети появилась первая фотография бюджетного смартфона Redmi 9, а уже сегодня на её основе был соз...
Игровая консоль Xbox Series X будет запу...
Игровая консоль Xbox Series X будет запуКонкуренты Microsoft уже объявили о технических характеристик свои консолей, теперь черед за Xbox. ...
Обзор realme 5 Pro 128GB. Дешевле и лучш...
Обзор realme 5 Pro 128GB. Дешевле и лучшКомпания Xiaomi в первую очередь славится тем, что за невысокую цену может предложить смартфон с одними и...
X2 Helios 500G Sync с двумя громадными в...
X2 Helios 500G Sync с двумя громадными вКак мы уже не раз говорили, производителям компьютерных корпусов довольно трудно привлечь к себе внимание...
Обзор LEXAND LR80. Видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор LEXAND LR80. Видеорегистратор с магнитным креплением
Обзор CamShel Pilot. Сигнатурный комбо видеорегистраторОбзор CamShel Pilot. Сигнатурный комбо видеорегистратор
Обзор Thermaltake H550 TG ARGB (CA-1P4-00M1WN-00). Корпус с подсветкой и стенкой из стеклаОбзор Thermaltake H550 TG ARGB (CA-1P4-00M1WN-00). Корпус с подсветкой и стенкой из стекла
Обзор iBOX iCON SIGNATURE DUAL. Комбо-устройство с камерой заднего вида Обзор iBOX iCON SIGNATURE DUAL. Комбо-устройство с камерой заднего вида
Обзор Amazfit Stratos 3. Умные часы для настоящих спортсменовОбзор Amazfit Stratos 3. Умные часы для настоящих спортсменов
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor