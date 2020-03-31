Камеру Redmi K30 Pro сравнили с Samsung Galaxy S20 Ultra и iPhone 11 Pro

В сети появилось видео сравнения фотовозможностей доступного флагмана Redmi K30 Pro с настоящими флагманами Samsung Galaxy S20 Ultra, iPhone 11 Pro и Xiaomi Mi 10 Pro. При такой огромной разнице в цене можно было бы предположить, что камера Redmi K30 Pro будет очень сильно уступать возможностям камер вышеуказанных камерофонов. Однако все не так просто. Впрочем, смотрите сами.

Напомним, что смартфон оснастили топовым восьмиядерным процессором, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной, 128 ГБ и 256 ГБ флеш-памяти, 6,67-AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+ и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, подэкранным дактилоскопом, фронтальной камерой на 20 Мп, основной квадрокамерой с модулями на 64 Мп (датчик Sony IMX686), 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп, модулями NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, поддержкой сетей 5G, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, поддержкой зарядки мощностью 33 Вт и 3,5-мм разъемом для наушников.