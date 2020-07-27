Камеру Sony A7SIII показали на качественных рендерах

В сети появились качественные изображения полнокадровой беззеркальной камеры Sony A7SIII, которая будет официально представлена уже завтра, 28 июля. Предполагается, что камера получит 12 Мп датчик изображения и сможет выводить на внешний рекордер RAW-видео в разрешении 4К, 120 кадрах в секунду, 10-битным представлением и цветовой дискретизацией 4:2:2. Снизив разрешение до Full HD, можно будет снимать при кадровой частоте 240 к/с. Также Sony a7S III прочат видоискатель с разрешением 9,44 млн точек, продвинутую пассивную систему охлаждения и поддержку карт памяти SD с поддержкой UHS-II.

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