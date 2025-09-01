Камеру Vivo X300 показали на фото

Недавно стало известно, что наследником популярного компактного флагмана Vivo X200 Pro mini станет смартфон Vivo X300. Сегодня один из руководителей Vivo опубликовал фотографию сенсора Samsung ISOCELL HPB, который будет использоваться в главном модуле основной камеры. Это 200-Мп датчик изображения оптического формата 1/1,4 дюйма, который является версией ISOCELL HP9. Сам модуль получит 23-мм оптику с покрытием Zeiss T*, поддержкой продвинутой стабилизации CIPA 4.5 и 2-кратного внутрисенсорного, то есть цифрового, зума до 50 Мп. Также источники сообщают о наличии перископного 70-мм модуля с плавающей линзой, который полагается на датчик Sony IMX885 оптического размера 1/2 дюйма и обычном 50-Мп сверхширокоугольном модуле. Релиз смартфона ожидается уже в октябре.

Смартфон OPPO F31 получит аккумулятор на 7000 мАч…
Авторитетный информатор Парас Гуглани сообщает, что компания OPPO готовит к выходу смартфоны серии F31. Н…
Arm представила технологию апскейлинга NSS для смартфонов…
Мобильный гейминг и мобильная графика готовятся к серьёзному рывку благодаря новой технологии Neural Supe…
Ультратонкий Samsung Galaxy S25 Edge плохо продается…
Профильное издание SamMobile со ссылкой на источники внутри отрасли сообщает, что новенький смартфон Sams…
OPPO K13 Turbo испытали на перегрев в пустыне…
Компания OPPO отвезла еще не представленный официально смартфон K13 Turbo в самое жаркое место в Китае, ч…
Google Pixel 10 Pro показали во всех расцветках …
Профильное издание Android Headlines поделилось качественными изображениями флагманских смартфонов Pixel …
4-дюймовый смартфон Bluefox NX1 оценили в 85 долларов…
Китайский производитель Bluefox выпустил на отечественный рынок компактный смартфон Bluefox NX1, который …
Ugreen представила павербанк с беспроводной зарядкой Qi2.2…
Компания Ugreen представила первый в мире, по её заявлению, повербанк с сертификацией Qi2.2, способный за…
Представлен компактный флагман OnePlus 13s…
Компания OnePlus пополнила ассортимент компактных смартфонов моделью OnePlus 13s, которая оценена на инди…
Обзор и тесты realme С63Обзор и тесты realme С63
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30CНедорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
Xiaomi 14T обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T обзор и тесты смартфона
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor