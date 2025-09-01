Камеру Vivo X300 показали на фото

Недавно стало известно, что наследником популярного компактного флагмана Vivo X200 Pro mini станет смартфон Vivo X300. Сегодня один из руководителей Vivo опубликовал фотографию сенсора Samsung ISOCELL HPB, который будет использоваться в главном модуле основной камеры. Это 200-Мп датчик изображения оптического формата 1/1,4 дюйма, который является версией ISOCELL HP9. Сам модуль получит 23-мм оптику с покрытием Zeiss T*, поддержкой продвинутой стабилизации CIPA 4.5 и 2-кратного внутрисенсорного, то есть цифрового, зума до 50 Мп. Также источники сообщают о наличии перископного 70-мм модуля с плавающей линзой, который полагается на датчик Sony IMX885 оптического размера 1/2 дюйма и обычном 50-Мп сверхширокоугольном модуле. Релиз смартфона ожидается уже в октябре.