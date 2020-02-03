Камеру флагмана Meizu 17 показали на рендере

Государственное ведомство интеллектуальной собственности Китая опубликовал документы, на которых можно рассмотреть основную камеру грядущего флагманского смартфона Meizu 17. Судя по изображениям, нас ждет квадрокамера, расположенная в круглом блоке. В подобном стиле выполнены камеры Huawei Mate 20 и особенно Redmi K30. При этом, согласно последней утечке, Meizu 17 получит тройную тыльную камеру с модулями разрешением 64, 48 и 20 Мп. Возможно, патент относится к другому смартфона или утечка оказалась ложной. Официальный анонс флагмана ожидается весной этого года.