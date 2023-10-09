Камеру в Google Pixel 8 Pro сравнили с Pixel 7 Pro

Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал любопытное сравнение фотовозможностей флагманских смартфонов Google Pixel 8 Pro и Pixel 7 Pro. Автор сравнил снимки, сделанные при использовании 5- и 30-кратного увеличения. Если 5-кратный зум у обеих моделей работает достаточно хорошо, то при 30-кратном прошлогодний флагман явно уступает новинке.

Напомним, что оцененный от 1000 долларов Google Pixel 8 Pro получил тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (крупный сенсор и оптическая стабилизация изображения), 48 Мп (сверхширокоугольный модуль) и 48 Мп (5-кратный оптический зум).