Камеру в Oppo Find X6 Pro cравнили с iPhone 14 Pro

Известный информатор Ice Universe поделился первым фотосравнением тыльных камер новенького флагмана Oppo Find X6 Pro и уже зарекомендовавшего себя iPhone 14 Pro. Стоит заметить, что перед нами довольно редкий сценарий съемки портрета от одного очень слабого источника света – свечи. К сожалению, источник не приводит значения выдержки, диафрагмы и светочувствительности ISO, при которых были сделаны эти фотографии.

Напомним, что смартфон Oppo получил тройную основную камеру Hasselblad с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX989 оптического формата 1 дюйм), 50 Мп (сверхширик на Sony IMX890) и 50 Мп (тот же сенсор IMX890 и 3-кратный оптический зум).
Обзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 Гц…
Мы уже успели ознакомиться со всеми смартфонами серии 9, кроме одной модели — realme 9 5G. Сейчас наши ру…
Motorola Edge 40 Pro получит 12 ГБ ОЗУ…
Многие пользователи уже успели забыть о многих производителях смартфонов вроде Nokia, Meizu или Motorola,…
Смартфон Itel A24 Pro оценен в 57 долларов …
Сетевые источники сообщают о выходе в Индии супербюджетного смартфона Itel A24 Pro, который оценен в 57 д…
Huawei Mate 50 RS Porsche Design появился в продаже …
Компания Huawei дала старт массовым продажам флагманского смартфона Mate 50 RS Porsche Design в Китае, ко…
Huawei Mate X3 вскоре получит поддержку спутниковой связи…
Крупные производители в последнее время начали достаточно активно работать над реализацией системы спутни…
Realme GT Neo5 появился в продаже …
Компания Realme дала старт продажам представленного неделю назад смартфона Realme GT Neo5. По данным прои…
Смартфон OnePlus Ace 2 засветился в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка AnTuTu обнаружились результаты тестирования смартфона OnePlus Ace 2, …
Samsung обошла Xiaomi по продажам смартфонов…
Если проследить за динамикой продаваемых смартфонов по всему миру, то вы заметите, что в странах Азии Xia…
Обзор Xiaomi 12T. Шустрый смартфон с высоким качеством съемкиОбзор Xiaomi 12T. Шустрый смартфон с высоким качеством съемки
Лучшие смартфоны OnePlus в 2022 году. OnePlus 10 Pro топ флагман?Лучшие смартфоны OnePlus в 2022 году. OnePlus 10 Pro топ флагман?
Обзор Philips Xenium E2601. Лучший телефон раскладушка?Обзор Philips Xenium E2601. Лучший телефон раскладушка?
Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022
Обзор Huawei P50 Pro. Лучший камерофон?Обзор Huawei P50 Pro. Лучший камерофон?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor