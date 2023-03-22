Камеру в Oppo Find X6 Pro cравнили с iPhone 14 Pro

Известный информатор Ice Universe поделился первым фотосравнением тыльных камер новенького флагмана Oppo Find X6 Pro и уже зарекомендовавшего себя iPhone 14 Pro. Стоит заметить, что перед нами довольно редкий сценарий съемки портрета от одного очень слабого источника света – свечи. К сожалению, источник не приводит значения выдержки, диафрагмы и светочувствительности ISO, при которых были сделаны эти фотографии.

Напомним, что смартфон Oppo получил тройную основную камеру Hasselblad с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX989 оптического формата 1 дюйм), 50 Мп (сверхширик на Sony IMX890) и 50 Мп (тот же сенсор IMX890 и 3-кратный оптический зум).