Карл Пей сообщил о загадочном смартфоне Nothing на базе Snapdragon

Соучредитель OnePlus Карл Пей сообщил о смартфоне на базе Android и Snapdragon, который может быть выпущен под управлением его новой компании Nothing. Карл Пей опубликовал ряд твитов, намекающих на возвращение компании с новым смартфоном.

Пей начал с твита о том, что он вернулся на Android, а Android 12 — это хорошо.

Конечно, пока рано что-то говорить. Тем не менее, мы должны понимать, что с момента его ухода из OnePlus, компания Nothing не выпустила ни одного смартфона. Однако если вернуться на несколько месяцев назад, стало известно что Nothing может выпустить собственный смартфон в 2022 году. Пока нет подробностей о том, что будет с телефоном, но, судя по Snapdragon, можно с уверенностью сказать, что это телефон на базе Android.
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