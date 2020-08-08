Карманный ПК Zero Terminal 3 получил сенсорный экран

Энтузиаст под никнеймом NODE показал свой новый проект – карманный компьютер Zero Terminal 3, основанный на аппаратной платформе Raspberry Pi Zero. Последний, как известно, имеет одноядерный процессор Broadcom BCM2835 с тактовой частотой 1 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, два порта Micro-USB и один разъем Mini-HDMI. Zero Terminal 3 получил 5,5-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1920:1080 пикселей, полноразмерный порт USB 2.0 Type-A, разъём Micro-USB для подзарядки, слот для карты памяти microSD, 3,5-мм разъем, динамик и аккумулятор ёмкостью 1200 мАч. Также к ПК можно подключить QWERTY-клавиатуру, геймпад или, например, солнечную панель.

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