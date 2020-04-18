Киберспортивный монитор BenQ Zowie XL2546S

BenQ анонсировала свою новую версию монитора XL2546S. С момента своего выпуска ZOWIE XL2546 стал лучшим выбором для профессиональных киберспортивных турниров от первого лица (FPS). Новый XL2546S имеет те же функции, что и XL2546, с добавлением Dynamic Accuracy Plus (DyAc +), технологии подсветки с уменьшением размытия BenQ. Размер XL2546S составляет 24,5 дюйма и оснащен частотой обновления 240 Гц с панелью TN Film.

Панель TN Film предлагает разрешение 1920 x 1080, время отклика G2G 0,5 мс, коэффициент контрастности 1000: 1, яркость 320 кд / м2, углы обзора 170/160 и глубину цвета 16,7 м. Адаптивная синхронизация поддерживается для переменных частот обновления систем AMD и NVIDIA .

Предусмотрены разъемы DL-DVI, 2 разъема HDMI и 1x DisplayPort 1.2, а также разъем для наушников и микрофона. Также предусмотрено 2 порта USB. Подставка предлагает полный диапазон регулировки наклона, высоты и поворота.