Kingston объявила о начале продаж HyperX Cloud Stinger S с виртуальным 7.1

Kingston объявила о поступлении в продажу гарнитуры Cloud Stinger S от игрового бренда HyperX, совместимой с виртуальным 7.1 при помощи программного обеспечения NGENUITY.Игровая гарнитура позволяет наслаждаться реалистичным виртуальным объемным звуком 7.1 и оснащена микрофоном с шумоподавлением. В гарнитуру установлены динамические 50 мм динамики с неодимовыми магнитами, у которых улучшенное воспроизведение басов с прозрачными высокими, чистыми средними и богатыми низкими частотами, и специальную долговечную и прочную стальную основу. Благодаря мягкому и податливому кожезаменителю и плотной пене с памятью формы гарнитура Cloud MIX остается комфортной даже во время игровых марафонов.