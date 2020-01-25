Kingston представила гарнитуру с беспроводной зарядкой

2020-01-25, Автор - Ramil; Продукт - HyperX Cloud Flight S; [101]
Компания Kingston славится свои продуктами для игровой индустрии. В 2020 году производитель представил гарнитуру HyperX Cloud Flight S.

Гарнитура обеспечивает до 30 часов автономной работы с беспроводной зарядкой, сертифицированной Qi. Гарнитура имеет вращающимися на 90 градусов амбушюрами и 50 мм динамиками. Они имеют функцию эффект памяти благодаря плюшевой пене. HyperX Cloud Flight S работают на частоте 2,4 ГГц с виртуальным звуком 7.1.

HyperX Cloud Flight S совместим с ПК, PS4. Он оборудован микрофоном со светодиодным индикатором отключения звука. Гарнитуру можно настроить с помощью программного обеспечения HyperX NGENUITY. Игровая гарнитура появится на прилавках в феврале по цене 160 долларов.

Комментарии и отзывы HyperX Cloud Flight S
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