Kingston представила гарнитуру с беспроводной зарядкой

Компания Kingston славится свои продуктами для игровой индустрии. В 2020 году производитель представил гарнитуру HyperX Cloud Flight S.

Гарнитура обеспечивает до 30 часов автономной работы с беспроводной зарядкой, сертифицированной Qi. Гарнитура имеет вращающимися на 90 градусов амбушюрами и 50 мм динамиками. Они имеют функцию эффект памяти благодаря плюшевой пене. HyperX Cloud Flight S работают на частоте 2,4 ГГц с виртуальным звуком 7.1.

HyperX Cloud Flight S совместим с ПК, PS4. Он оборудован микрофоном со светодиодным индикатором отключения звука. Гарнитуру можно настроить с помощью программного обеспечения HyperX NGENUITY. Игровая гарнитура появится на прилавках в феврале по цене 160 долларов.