Китай вводит санкции против Швеции

Если вы следите за новостями, то знаете, что в последнее время страны все активнее используют санкции в отношении друг к другу. Например, США активно запрещает различные устройства и товары со стороны Китая, Китай в свою очередь делает различные подножки проектам американского происхождения. Неожиданно в эту гонку санкций решила вступить и компания Ericsson, пусть и не по своей воле, которая находится на территории Швеции. Правительство данной страны решило внести в законопроекты запретные санкции против телекоммуникационного оборудования Huawei, в результате чего китайский гигант не сможет использовать своё оборудование на территории Швеции. Естественно, это довольно сильно ударило по потенциальным продажам китайского производителя.

В ответ власти Китая заявили, что будут вводить запретные санкции против компании Ericsson и её телекоммуникационного оборудования. Теперь производитель тоже не сможет продавать свои аппаратные элементы на территории Китая, но в данном случае удар по Ericsson, конечно, будет заметно сильнее, чем санкции со стороны Швеции в сторону Huawei. Все же стоит понимать, что рынок Китая в разы больше. Вероятно, в ближайшее время будет проводиться диалог между правительствами двух стран об ответных санкциях и различных законопроектах, чтобы обсудить данный момент — представители Китая уже заявили, что готовы обсудить сложившуюся ситуацию. Но, конечно, все эти ограничения на рынке технологий довольно сильно бьют по производителям.