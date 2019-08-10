Китайцы обвинили Apple в расизме из-за плохой работы Face ID

Китайские пользователи обвинили компанию Apple в расизме из-за того, что функция Face ID работает не должным образом. Как заявляет житель Шанхая, его сын играл со смартфоном iPhone X матери и смог разблокировать его, не зная пароля. Ему было достаточно лишь взглянуть на мобильное устройство, смартфон просканировал лицо мальчика и распознал его, как лицо своей владелицы.

Как заверяет Apple, это редкий и единичный случай, но всё же компания всерьёз занялась расследованием сообщением о разблокировке смартфона матери сыном.

Жителей Китая начинают беспокоить вопросы безопасности и конфиденциальности при использовании iPhone X. Напомним, ранее сообщалось, что китаянка дважды возвращала iPhone X в магазин, поскольку система Face ID срабатывала на лицо её коллеги. Хотя особенности лица коллеги имеют отличия, она без труда смогла разблокировать и второй аппарат при помощи функции Face ID. Из-за таких повторяющихся проколов в работе функции биометрической идентификации, которые проявляются именно у китайцев, компанию Apple и начали обвинять в расизме.

На форумах Apple начали появляться сообщения, в которых владельцы iPhone X утверждают, что не могут воспользоваться функцией биометрической идентификации Face ID для подтверждения семейных покупок. Для этого им приходится вручную вводить пароль. В то же время пользователи, использующие функцию биометрической идентификации Touch ID, могут подтвердить покупку простым сканированием пальца.

Отметим, в iOS имеется функция Ask to Buy, которая позволяет родителям контролировать, что их дети покупают при помощи смартфона. Например, если ребёнку понравилась какая-то игра, он может попросить родителя купить её. В таком случае родитель может подтвердить семейную покупку. Судя по всему, учитывая возможность ложного срабатывания функции Face ID на лицо ребёнка, в Apple решили заблокировать подтверждение путём сканирования лица.