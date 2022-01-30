Китайцы раскрыли дизайн OnePlus 10 Ultra

На просторах китайской соцсети Weibo обнаружилось схематичное изображение топового смартфона OnePlus 10 Ultra, который еще не был представлен официально. Отметим крупный блок тыльной камеры с камерой Hasselblad 2.0. Предполагается, что камера получит модуль с пятикратным оптическим зумом, а также 48-Мп и 50-Мп камеры, как в OnePlus 10 Pro.

Последний, напомним, оснащается флагманской платформой Snapdragon 8 Gen 1, 6,7-дюймовым дисплеем LTPO 2.0 AMOLED с разрешением 3216:1440 точек и частотой обновления до 120 Гц, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тройной основной камерой Hasselblad с модулями разрешением 48 Мп (датчик Sony IMX789), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 150 градусов) и 8 Мп (3,3-кратный оптический зум и оптическая стабилизация), предустановленной ColorOS 12.1 на базе Android 12, аккумулятором на 5000 мАч, а также поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной на 50 Вт.
Комментарии и отзывы OnePlus 10 Ultra
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