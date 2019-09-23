Китайцы раскрыли дизайн Samsung Galaxy A70s. Фото

Китайский регулятор TENAA в очередной раз порадовал искателей утечек, поделившись живыми фотографиями еще не представленного смартфона Samsung Galaxy A70s. Снимки подтверждают тройную основную камеру и необычный узор на задней панели. Samsung Galaxy A70s также прочат восьмиядерный процессор Snapdragon 675, основную камеру с главным 64-Мп датчиком изображения, 6,7-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, ёмкий аккумулятор на 5000 мАч, фронтальную камеру в каплевидном вырезе, 3,5-мм разъем для наушников и порт USB-C. Официальный анонс смартфона ожидается в ближайшие пару недель, а его ориентировочная цена составляет 460 долларов.